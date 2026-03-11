Padenghe | visita guidata dalla pieve di Sant' emiliano al Castello-Ricetto
A Padenghe sul Garda, una visita guidata porta i partecipanti dalla pieve di Sant’Emiliano al Castello-Ricetto, due dei principali monumenti del borgo medievale. Durante il percorso si possono osservare le strutture antiche e alcuni dettagli architettonici che testimoniano il passato storico del luogo. La visita si svolge seguendo un itinerario studiato per far conoscere meglio i tesori nascosti di questa cittadina.
Scopri la storia segreta di Padenghe sul Garda, un borgo medievale che ancora oggi custodisce intatti i suoi tesori più antichi. La nostra passeggiata guidata partirà dalla Pieve di Sant’Emiliano, un piccolo gioiello romanico immerso nel verde, che si erge maestosa fuori dal centro abitato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
