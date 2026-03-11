Un pacco contenente due cellulari è stato lanciato dall’esterno e fatto arrivare all’interno del campo di calcio della Dozza. Il pacco è stato scoperto sul terreno, mentre le autorità stanno indagando sulla provenienza e sui soggetti coinvolti. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, e si stanno raccogliendo eventuali testimonianze. La polizia ha avviato le verifiche sul caso.

Un pacco, lanciato dall’esterno fin dentro al campo di calcio della Dozza, con dentro due smartphone destinati ad essere usati dai detenuti. Lo hanno recuperato e sequestrato gli agenti della penitenziaria l’altro pomeriggio nel cortile del reparto giudiziario, "nonostante il tentativo di alcuni detenuti di frapporsi", come spiega Francesco Borrelli del sindacato Sappe. Il personale di servizio, accortosi del lancio, è intervenuto subito e ha recuperato il ‘prezioso’ pacco. "Ai colleghi che hanno svolto le attività – dicono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del sindacato e Francesco Campobasso, segretario nazionale –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pacco con due cellulari lanciato dentro la Dozza

Articoli correlati

Lancia un pacco oltre la recinzione del carcere Lorusso e Cutugno: dentro c'è di tutto, dai cellulari alla cocainaI fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di domenica, 8 febbraio, all'interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

Lanciano pacco con dentro droga in carcere, due arrestiHanno tentato di lanciare un pacco con dentro droga all'interno del carcere di Marassi, ma sono stati scoperti e arrestati entrambi dalla polizia...

Contenuti e approfondimenti su Pacco con due cellulari lanciato dentro...

Temi più discussi: Pacco con due cellulari lanciato dentro la Dozza; Dalla strada lanciano un pacco dentro il carcere di Bologna, all’interno due telefoni; Nel campo da calcio del carcere di Bologna, recuperato pacco con 2 smartphone; Lanciato un pacco dentro il carcere di Bologna, dentro due telefoni.

Intercettato drone diretto in carcere. Trasportava droga e cellulari. Arrestato un uomo, ha confessatoTenta di recapitare con un drone 300 grammi di hashish e due t cellulari nel carcere di Spoleto, ma gli agenti della penitenziaria intercettano il pacco con i regali di Natale ed arrestano un uomo ... lanazione.it

Lanciato un pacco dentro il carcere di Bologna, dentro due telefoni(ANSA) - BOLOGNA, 10 MAR - Ieri pomeriggio, nel carcere bolognese della Dozza, è stato lanciato dall'esterno dell'istituto, presumibilmente a mano, un pacco nel campo di calcio del reparto giudiziario ... msn.com

La fidanzata dal Giappone spedisce al suo ragazzo in Italia un regalo di San Valentino. Un piccolo pacco con un libriccino, Ma una volta arrivato in Italia, le Poste chiedono di pagare dazi doganali per 109 euro facebook