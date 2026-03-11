La Food and Drug Administration ha aperto un procedimento contro la società farmaceutica Novo Nordisk, accusandola di non aver segnalato in modo tempestivo tre decessi avvenuti durante l’uso del farmaco Ozempic. La questione riguarda la mancata comunicazione di gravi reazioni avverse associate al medicinale, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle informazioni da parte dell’azienda.

La Food and Drug Administration (FDA) ha formalmente ammonito la società farmaceutica Novo Nordisk, contestando la mancata comunicazione tempestiva di gravi reazioni avverse legate all’uso del farmaco Ozempic. Tra gli eventi critici che l’azienda avrebbe omesso di segnalare nei tempi previsti figurano tre decessi, tra cui un caso di suicidio. Il richiamo ufficiale dell’autorità americana solleva seri dubbi sulla trasparenza nelle procedure di monitoraggio della sicurezza del principio attivo semaglutide. Persona su bilancia (fonte: Unsplash) La comunicazione inviata il 5 marzo 2026 ha messo sotto la lente d’ingrandimento il semaglutide, il cuore pulsante dei popolarissimi trattamenti per la riduzione del peso e la gestione del diabete, noti commercialmente come Ozempic e Wegovy. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Ozempic sotto inchiesta: l'accusa della FDA scuote il colosso Novo Nordisk per tre decessi non segnalati

