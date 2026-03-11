Una mostra fotografica intitolata ‘In The New American West: Photography in Conversation’ è stata inaugurata a Milano presso lo spazio di 10 Corso Como. L’esposizione presenta immagini che mettono in discussione l’immagine tradizionale dell’Ovest americano, rivelando come questa rappresentazione sia stata costruita nel tempo. Le fotografie mostrano un’interpretazione contemporanea di un paesaggio che spesso viene idealizzato.

Una mostra fotografica intitolata ‘In The New American West: Photography in Conversation’ apre le sue porte a Milano, nello spazio espositivo di 10 Corso Como, offrendo un viaggio visivo che smaschera il mito dell’Ovest americano come una narrazione costruita che resiste al tempo. L’esposizione, aperta dall’11 marzo fino al 7 aprile del 2026, non è una semplice raccolta di immagini ma un montaggio parallelo che mescola un secolo di storia attraverso uno shuffle sulla memoria visiva degli Stati Uniti. L’idea centrale è quella di un palcoscenico permanente dove la sceneggiatura originale si è evoluta, lasciando però intatto il set della frontiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ovest americano: il mito si incrina tra passato e presente

