Otto e Mezzo Rosy Bindi contro il referendum | Spedizione punitiva nei confronti delle toghe

Durante la trasmissione Otto e Mezzo su La7, Rosy Bindi è intervenuta come ospite di Lilli Gruber, esprimendo chiaramente il suo sostegno al voto contrario al referendum. L’ex parlamentare europea ha commentato la questione senza mezzi termini, definendo le azioni in atto come una sorta di “spedizione punitiva nei confronti delle toghe”. La sua presenza in trasmissione ha attirato l’attenzione sul dibattito in corso.

Rosy Bindi tra gli ospiti di Otto e Mezzo su La7. L'ex parlamentare europea è stata ospite di Lilli Gruber e non ha perso occasione per dare sostegno al "No". A poche ore dalle comunicazioni di Giorgia Meloni in Aula, Bindi ha affermato che "c'era un'unica base per cui sarebbe corretto proporre e accettare un'intesa: condannare le azioni di Trump. Meloni, però, è rimasta sulla stessa posizione: non approviamo e non condanniamo. È una posizione inaccettabile rispetto a quello che sta succedendo in questo momento. La replica di fine giornata che ci restituisce la vera Meloni. Se siamo fuori dal diritto internazionale, come lei dice, le azioni si condannano senza se e senza ma". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

