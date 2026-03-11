Ottavi Champions | il palinsesto e dove vederle

Mercoledì 11 marzo 2026 si apre ufficialmente la fase a eliminazione diretta della Champions League, con le partite degli ottavi di finale. Le gare vedranno confrontarsi le squadre più forti d’Europa e saranno trasmesse sui canali televisivi dedicati, permettendo ai tifosi di seguire le sfide in diretta. La competizione prosegue così con un calendario ricco di incontri decisivi.

Mercoledì 11 marzo 2026 segna l’apertura ufficiale della fase a eliminazione diretta della massima competizione calcistica europea, con l’andata degli ottavi di finale che vedrà scontrarsi le migliori formazioni del continente. La serata si apre alle 18:45 con lo scontro tra Bayer Leverkusen e Arsenal, per poi passare alle sfide serali delle 21:00 che mettono di fronte PSG contro Chelsea e BodøGlimt contro Sporting Lisbona, oltre alla sfida top tra Real Madrid e Manchester City. Tutti gli incontri saranno trasmessi in esclusiva su e in streaming su NOW, offrendo una copertura completa che include studi pre e post-partita con esperti come Federica Masolin, Paolo Condò e Fabio Capello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

