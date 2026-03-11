Otsuka No8 | il nuovo orologio retro-futuristico in vendita

Otsuka Lotec ha messo in vendita il nuovo orologio No.8, caratterizzato da un design retro-futuristico e una cassa rettangolare. Si tratta di un orologio meccanico con complicazioni insolite, tra cui l’ora saltante. La produzione del modello è stata annunciata di recente, e l’orologio è ora disponibile sul mercato.

Otsuka Lotec ha lanciato il No.8, un orologio meccanico con design retro-futuristico che si distingue per la sua cassa rettangolare e le complicazioni uniche come l'ora saltante. Il nuovo modello, alimentato da un movimento automatico Miyota 90S5, è stato reso disponibile esclusivamente tramite una lotteria riservata ai residenti giapponesi al prezzo di 990.000 yen. Questo lancio segna un momento significativo per il marchio indipendente giapponese, confermando la capacità del settore orologiero di integrare tradizione artigianale e innovazione tecnologica. La disponibilità limitata e il meccanismo di vendita basato sulla selezione casuale evidenziano una strategia commerciale mirata a creare esclusività senza dipendere dai canali distributivi tradizionali.