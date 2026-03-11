Ostinata speranza di don Domenico Battaglia

Don Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, è autore di lettere, omelie e interventi pubblici che vengono raccolti in pagine dedicate. Il suo nome si lega a un insieme di scritti che riflettono le sue comunicazioni e il suo modo di approcciarsi alla comunità. Questi testi rappresentano una testimonianza costante del suo impegno e della sua presenza pubblica.

Pagine che ospitano lettere, omelie, interventi dell'arcivescovo di Napoli, mons. Domenico Battaglia, per tutti don Mimmo. Righe con il "respiro di poesia", annodate tra loro, quasi fossero sorelle, da un timbro comune, prezioso: la voce. La voce del racconto. Racconti, che nascono dall'ascolto.