Un quartiere si oppone alla costruzione di un nuovo centro commerciale al posto di un bosco urbano, considerato l’ultimo spazio verde spontaneo della zona. La decisione di dedicare quell’area alla grande distribuzione ha suscitato proteste tra i residenti, che evidenziano come lo spazio verde rappresenti un bene condiviso. La questione riguarda principalmente la scelta di compromettere un’area naturale per motivi commerciali.

Scegliere di sacrificare l'ultimo polmone verde spontaneo del quartiere per l'ennesima struttura di grande distribuzione, è un grave errore urbanistico. Non si tratta solo di alberi, ma di un ecosistema complesso che si è formato spontaneamente in decenni. Bosco di Ospizio: com'era prevedibile, ha suscitato grande clamore nelle scorse settimane il rilascio dei permessi di costruire per il progetto che porterà alla realizzazione di un nuovo supermercato Conad, oltre a una biblioteca e a un polo sociale, a fronte, però, dell'abbattimento del bosco urbano situato nel quartiere Ospizio.

© Ilrestodelcarlino.it - "Ospizio, costruire è un errore. Quel bosco urbano serve a tutti"

