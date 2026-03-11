Ospedaletti | vittoria Juniores due passi falsi per Under

Il 11 marzo 2026 l’ASD Ospedaletti Calcio ha ottenuto una vittoria con la squadra Juniores, mentre le formazioni Under hanno subito due sconfitte consecutive. Nella stessa giornata, i giovani atleti hanno affrontato partite che hanno segnato un risultato positivo per la categoria superiore e un passo falso per le categorie più giovani. La giornata si è conclusa con esiti diversi tra i vari settori giovanili della società.

Il mercoledì 11 marzo 2026 ha l'ASD Ospedaletti Calcio affrontare una giornata di risultati contrastanti tra i settori giovanili. Mentre la squadra Juniores ha ottenuto una vittoria esterna contro la Sestrese, il settore Under 15 ha subito la prima sconfitta stagionale contro il Pietra Ligure. Il palinsesto sportivo locale registra quindi un mix di successi e passi falsi che definiscono lo stato attuale delle squadre. La formazione allenata da Fabio Luccisano si è imposta per due a zero sul campo avversario grazie alle reti di Santarsiero e Cascone. Al contrario, i ragazzi guidati da Marco Anzalone hanno perso di misura con il risultato finale di due a uno contro il Pietra Ligure, segnando solo tramite Airenti.