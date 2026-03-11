Ospedale di Comunità di Montella | la Direzione centrale degli affari dei culti conferma la proprietà comunale

La Direzione centrale degli affari dei culti ha confermato che l’Ospedale di Comunità di Montella è di proprietà comunale. Secondo quanto comunicato, il Fondo edifici di culto non detiene più alcun diritto sul fabbricato, poiché la legge n. 161974 ha estinto ogni pretesa del Fondo, che aveva in passato un accordo con il Comune risalente al 1875.

"Il Fondo edifici di culto non risulta proprietario del fabbricato, poiché in ogni caso la legge n. 161974 ha estinto ogni diritto del FEC, già risalente all'atto del 1875, intercorso con il Comune e ha riconosciuto a quest'ultimo il titolo di proprietario".