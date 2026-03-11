Ospedale di Comunità di Montella | la Direzione centrale degli affari dei culti conferma la proprietà comunale

La Direzione centrale degli affari dei culti ha confermato che l’Ospedale di Comunità di Montella è di proprietà comunale. Secondo quanto comunicato, il Fondo edifici di culto non possiede più il fabbricato, poiché la legge n. 161974 ha estinto ogni diritto del FEC, che risale al 1875. Il Comune di Montella risulta quindi essere l’unico proprietario dell’edificio.

