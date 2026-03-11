Dopo la sconfitta agli ottavi del BNP Paribas Open di Indian Wells, Naomi Osaka ha partecipato a una conferenza stampa in cui ha commentato l'incontro. Durante il discorso, ha menzionato come Sabalenka le abbia

La conferenza stampa seguita alla sconfitta agli ottavi del BNP Paribas Open di Indian Wells ha rivelato una Naomi Osaka sorprendentemente serena, capace di trasformare un esito negativo in una vittoria personale. La tennista giapponese, pur avendo perso contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, ha sottolineato come l'esperienza sia stata fonte di divertimento e apprendimento, evidenziando differenze personali con la rivale bielorussa riguardo alle scelte manageriali. Il match si è svolto sul campo centrale di Indian Wells il 11 marzo 2026, dove Osaka ha affrontato la sfidante più quotata al momento. Nonostante la sconfitta, l'atleta ha descritto l'incontro come un'opportunità unica per misurarsi con la migliore giocatrice mondiale, notando dettagli specifici come il grido costante della rivale su ogni colpo.

Osaka: "Sabalenka mi ha fregata con il suo verso

