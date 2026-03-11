Ortona | Fina e Di Marco spingono il no al referendum

A Ortona il 14 marzo si terranno due incontri per discutere contro il referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. Durante gli eventi, Fina e Di Marco sosterranno le ragioni del “no” al voto. La discussione coinvolge cittadini e rappresentanti locali che si oppongono alla riforma costituzionale proposta. La partecipazione alle manifestazioni è aperta a chi desidera approfondire le motivazioni del fronte contrario.

Il dibattito sul futuro istituzionale italiano si accende a Ortona, dove il 14 marzo prossimo è fissato un doppio appuntamento per illustrare le ragioni del “no al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 dello stesso mese. L’iniziativa vede la presenza del senatore Michele Fina e del professor Carlo Leone Di Marco, riuniti in una mobilitazione organizzata da un coordinamento cittadino che include Partito Democratico, Centro Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Partito Socialista Italiano, Anpi e Cgil. L’evento si articola su due momenti distinti: un incontro di approfondimento nello Spazio Kairos dalle 17:30 alle 19:00, seguito immediatamente da un comizio volante in corso Vittorio Emanuele all’angolo con via Domenico Pugliesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

