Orrore sul bus | l' incendio uccide sei persone

Un incendio su un autobus in Svizzera ha provocato la morte di sei persone. La tragedia si è verificata nei pressi di una località alpina, coinvolgendo un veicolo che trasportava diversi passeggeri. Le autorità svizzere stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incendio, mentre i soccorritori hanno recuperato i corpi senza vita tra le fiamme. La notizia si è rapidamente diffusa in tutta Europa.

Cinque, invece, i feriti, tra cui anche un soccorritore. A bruciare è stato un autobus postale, vale a dire un mezzo adibito al trasporto della posta che consente l'accesso anche a passeggeri. Sulla tragedia è stata aperta un'indagine che dovrà chiarire quanto accaduto La notizia arriva da oltre confine, dalla Svizzera per la precisione, ma per la portata della tragedia ci sta mettendo davvero poco a diramarsi in tutta Europa. Il riferimento è al drammatico e sconvolgente incendio avvenuto a Kerzers, circa una ventina di chilometri a ovest di Berna, dove le prime stime parlano di almeno sei persone che hanno perso la vita. Ad andare a fuoco è stato un autobus postale, vale a dire un mezzo adibito al trasporto della posta che consente l’accesso anche a passeggeri. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

