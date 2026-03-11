L'11 marzo, secondo l'astrologo Branko, si prevede una giornata intensa per i segni zodiacali. In particolare, l'Acquario avrà una giornata definita

Secondo l’oroscopo di Branko dell’11 marzo, i nativi dell’Acquario vivono una giornata elettrica e ricca di intuizioni brillanti sul lavoro, mentre in amore rivendicano libertà e cercano dialoghi stimolanti. I nati sotto il segno del Toro godono di una fase serena e produttiva, ideale per fare ordine nella carriera e vivere momenti di grande affinità sentimentale o nuovi incontri significativi. I Gemelli corrono veloci grazie a un'esplosione di idee, ma devono puntare sulla disciplina per non disperdere energie e fare chiarezza sia nei progetti professionali che nel cuore. Ariete – Senti dentro di te un’urgenza quasi elettrica di voltare pagina, ma l'oroscopo di Branko ti suggerisce di non premere troppo sull'acceleratore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Branko 11 marzo per tutti i segni: giornata elettrica per l’Acquario

