L'attrice porta in scena ‘Federico García Lorca – Il poeta della libertà’. Lo spettacolo è un viaggio tra le parole e i silenzi del poeta spagnolo, esplorando temi di libertà e creatività. La rappresentazione si svolge a teatro e si ispira alla figura di Lorca, noto per la sua poesia e il suo impegno culturale. È il primo passo di un percorso artistico che la vede protagonista.

Ci sono incontri che avvengono molto prima del palco. Accadono nel silenzio di una stanza, tra le pagine di un libro custodito in casa per anni, nella memoria di una madre che amava la poesia e in quella curiosità quasi istintiva che porta una ragazza a sfogliare versi scritti in una lingua che ancora non conosce davvero. Per Ornella Giusto, Federico García Lorca non è stato semplicemente un autore da studiare o un personaggio da interpretare. È stato, prima di tutto, un incontro umano. Un incontro lento, sedimentato nel tempo, che ha attraversato la sua storia personale fino a trasformarsi in un dialogo profondo tra due sensibilità affini. È da questo dialogo che nasce Federico García Lorca – Il poeta della libertà, lo spettacolo che l’attrice porterà in scena al Teatro Tordinona di Roma dal 12 al 15 marzo 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ornella Giusto, l'attrice dal Paradiso delle Signore al teatro: “Lorca, la libertà e i miei silenzi”

