Opposizioni divise salta la risoluzione unitaria

Le opposizioni di centrosinistra si sono presentate divise durante la giornata in Parlamento, impedendo l’approvazione di una risoluzione unitaria. La seduta si svolgeva in vista dell’informativa della premier alle Camere, ma alla fine non sono stati raggiunti accordi e nessuna decisione condivisa è stata adottata. La discussione si è conclusa senza ulteriori sviluppi.

La giornata parlamentare del centrosinistra, alla vigilia dell’informativa della premier Meloni alle Camere, prometteva fulmini e saette ma alla fine non ha neanche piovuto. Non ci sarà nessuna risoluzione unitaria del campo largo, le trattative di ieri pomeriggio non sono andate a buon fine. Ognuno per sé, anche davanti a una presidente del Consiglio in difficoltà concreta per la prima volta da quando si è insediato il suo governo. E dire che, non appena era finita la riunione dei capigruppo in Senato, Pd, Avs, M5s e Italia Viva, l’opposizione aveva già trovato una voce in comune: inaccettabile la decisione di accorpare l’informativa sulla guerra in Iran alle comunicazioni, dovute, sul prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Opposizioni divise, salta la risoluzione unitaria Articoli correlati Leggi anche: M.O.,risoluzione unitaria opposizioni:”no a ruolo Italia in board of peace” Una risoluzione unitaria sulla sicurezza: la proposta di Meloni per spaccare le opposizioniSi è svolta questa mattina a Palazzo Chigi una riunione ristretta per fare il punto sui recenti gravi episodi di violenza contro le forze dell’ordine... Una raccolta di contenuti su Opposizioni divise Argomenti discussi: Opposizioni divise, salta la risoluzione unitaria; Maggioranza e opposizione divise sul ruolo dell'Italia nella crisi iraniana.