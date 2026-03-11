Operazione commissionata La strada del complotto sull' esplosione ad Oslo

La polizia norvegese ha arrestato oggi tre fratelli di origine irachena residenti a Oslo nell'ambito di un'operazione legata all'esplosione avvenuta domenica davanti all'ambasciata americana. Le autorità hanno individuato e fermato i sospetti coinvolti nell'episodio che ha causato danni alle strutture diplomatiche. L'indagine prosegue per chiarire tutte le circostanze dell'evento.

La polizia norvegese ha arrestato oggi tre fratelli residenti a Oslo e originari dell'Iraq per l'esplosione avvenuta domenica fuori dall'ambasciata Usa. Sono accusati di aver violato l'articolo 138 del Codice penale, ovvero di attentato terroristico. Lo riporta l'emittente Nrk. I tre, tutti intorno ai 20 anni, sono stati arrestati oggi nella capitale norvegese. Non erano noti alle autorità. "Crediamo ancora che solo una persona abbia agito all'ambasciata, ma che altri abbiano partecipato al complotto in modi diversi", ha detto il procuratore di polizia Christian Hatlo in conferenza stampa. "Stiamo ancora lavorando su diverse ipotesi. Una di queste è che possa trattarsi di un'operazione commissionata da un attore statale", ha dichiarato il. 🔗 Leggi su Iltempo.it

