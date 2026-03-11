La Direzione regionale Inps Lombardia ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per assumere 24 operatori sociali. La procedura di reclutamento riguarda candidati interessati a lavorare nel settore sociale e si rivolge a professionisti in possesso di determinati requisiti. Le candidature devono essere presentate entro i termini indicati nell’avviso pubblico pubblicato sul sito ufficiale dell’ente.

La Direzione regionale Inps Lombardia ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per assumere 24 operatori a cui assegnare incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di prestazioni libero-professionali a supporto delle attività connesse alla sperimentazione della riforma della disabilità. È necessaria l’iscrizione all’albo degli operatori sociali o degli psicologi. L’iniziativa si inserisce nel percorso finalizzato a garantire una presa in carico sempre più integrata e qualificata delle persone con disabilità, rafforzando il contributo delle professionalità sociali all’interno delle Commissioni e dei processi valutativi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Operatori sociali. Inps ne assume 24

