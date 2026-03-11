Operaio intrappolato | mano schiacciata soccorso aereo

Un operaio di 36 anni è rimasto con la mano schiacciata durante il lavoro con una seminatrice nelle campagne tra Brugneto e Reggiolo. A seguito dell’incidente, è stato necessario un intervento di soccorso aereo per il trasporto in ospedale. La dinamica dell’incidente e le circostanze esatte non sono state rese note.

Un operaio di 36 anni ha subito un infortunio grave mentre lavorava con una seminatrice nelle campagne tra Brugneto e Reggiolo. L'incidente, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, ha l'uomo rimanere intrappolato con la mano destra tra gli ingranaggi del macchinario agricolo trainato da un trattore. La vittima è stata immediatamente trasportata d'urgenza al Policlinico di Modena grazie all'intervento coordinato dell'elisoccorso di Parma. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla per liberare l'arto incastrato, mentre i carabinieri del radiomobile hanno avviato gli accertamenti necessari. Nonostante il trauma sia descritto come grave a causa della forza degli ingranaggi in movimento, l'infortunato non risulta essere in pericolo di vita ed è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso.