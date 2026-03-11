OnePlus 16 anticipato dai leak | chip Qualcomm avanzato e fotocamera da record

I leak anticipano l’arrivo di OnePlus 16, uno smartphone di fascia alta che si distingue per il processore Qualcomm di ultima generazione e per un comparto fotografico che promette prestazioni record. Si parla di un dispositivo che punta a combinare potenza e qualità delle immagini, con dettagli ancora da ufficializzare. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi.

Quando si parla di flagship nel mondo degli smartphone, due elementi emergono subito: un chip di vertice e un comparto fotografico all’avanguardia. I leak più recenti su OnePlus 16 sembrano confermare che il nuovo modello sarà all’altezza delle aspettative. Secondo il noto tipster cinese Digital Chat Station, il dispositivo sarà equipaggiato con il prossimo SoC di punta di Qualcomm. Non solo: si vocifera che insieme allo Snapdragon 8 Elite Gen 6, Qualcomm rilascerà una versione “Pro” potenziata, e proprio questa dovrebbe animare il nuovo flagship di OnePlus, con nome in codice SM8975. Il nuovo chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sarà probabilmente costruito con un processo produttivo a 2nm, tecnologia che promette miglioramenti significativi in termini di prestazioni e di efficienza energetica. 🔗 Leggi su Billipop.com

