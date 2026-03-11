Ondata di droni iraniani contro Bahrein ed Emirati Arabi

Questa sera, sono stati segnalati attacchi di droni iraniani in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti. I media arabi riferiscono che i droni sono stati utilizzati in operazioni contro entrambe le nazioni, senza ulteriori dettagli su eventuali danni o vittime. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e valutando le conseguenze di questi episodi. Non sono stati comunicati altri particolari riguardo agli eventi.

Secondo quanto riportato dai media arabi, sono stati registrati questa sera attacchi in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti.Il ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha confermato che le forze di difesa del Paese stanno attualmente combattendo un'ondata di droni e missili lanciati.