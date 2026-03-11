Destiny Omodia ha conquistato due medaglie ai campionati italiani di atletica leggera, un oro e un bronzo, nella competizione invernale. Il 19enne sprinter della Sef Stamura Ancona ha portato a casa i riconoscimenti nelle rispettive gare, dimostrando il suo talento. La sua performance si è distinta nel panorama nazionale, segnando un passo importante nella sua carriera.

Due medaglie per Destiny Omodia nell’inverno tricolore. Un oro e un bronzo per il 19enne sprinter della Sef Stamura Ancona. Campione italiano promesse nei 400 metri e di bronzo, sempre nei 400, sempre al PalaCasali di Ancona, negli assoluti disputati domenica. "Direi bene, un bilancio positivo - commenta Stefano Luconi, coach di Omodia -. Conquistare una medaglia di bronzo agli assoluti non è poco, ci accontentiamo per com’era messa la situazione che era veramente difficile alla vigilia della qualificazione per la finale colpito nei giorni prima dall’influenza. Era più no che sì nel farlo gareggiare e invece si è difeso alla grande". Non sono mancati momenti di difficoltà, neanche in gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Omodia è d’oro e bronzo: "Ha molta strada da fare"

