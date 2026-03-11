omoda e jaecoo il suv made in cina qui grandi occasioni di mercato elettrico e ibrido la scelta giusta

A Bologna, nel marzo 2026, il gruppo Chery ha venduto circa cento auto al mese nella zona, includendo modelli dei marchi Omoda e Jaecoo. Questi veicoli sono suv elettrici, ibridi full hybrid e plug-in hybrid, e rappresentano un segmento in crescita nel mercato locale. La presenza di queste marche cinesi si sta affermando come alternativa nel settore delle auto a basse emissioni.

Bologna, 11 marzo 2026 – Sono già un centinaio al mese le auto del gruppo Chery vendute nell’area di Bologna: suv elettrici, full hybrid e super plug-in hybrid, di marchi come Omoda e Jaecoo. E oggi grande festa al taglio del nastro ufficiale alla concessionaria di Villanova di Castenaso, aperta da un anno, che vende i marchi di uno dei colossi emergenti dell’industria automobilistica cinese, pronti a conquistare quote di mercato in Europa. Sono già 28 milioni le auto vendute ogni anno dal gruppo, di cui 1,3 milioni destinate all’export oltre i confini del gigante asiatico. Puntiamo al 12% del mercato europeo. “Nella penisola abbiamo già conquistato il 2% del mercato – spiega Nicola Marsala, direttore business per l’Italia –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

