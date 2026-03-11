Omicidio Mastropasqua parla l' uomo che ha sparato | All' ennesima minaccia ho fatto fuoco
Un uomo coinvolto nell'omicidio di Mastropasqua ha raccontato che ha sparato dopo essere stato minacciato ripetutamente. Secondo la sua versione, la situazione è peggiorata quando l’altra persona gli avrebbe detto:
“Gli dovevo dei soldi. All'ennesima minaccia, mi ha detto ‘Vuoi veramente chiamare Gesù Cristo?’. Lì è scattato qualcosa, ho montato la pistola che avevo nel marsupio e ho fatto fuoco”. A parlare è Donato Romano, 45enne foggiano accusato dell'omicidio di Giovanni Mastropasqua, fruttivendolo di 50. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
