Marco Di Muro è stato coinvolto in un procedimento legale relativo all’omicidio di Federica Mangiapelo. Dopo più di tredici anni di detenzione, la Corte ha deciso di concedergli la libertà e a giugno potrà lasciare il carcere. La notizia ha suscitato attenzione, visto che si tratta di un caso che ha avuto grande risonanza pubblica.

Chi è Marco Di Muro e perché è tornato libero. A distanza di oltre tredici anni da uno dei casi di cronaca più discussi del Lazio, torna a far parlare la vicenda dell’ omicidio di Federica Mangiapelo, la ragazza di 16 anni trovata morta sulle rive del lago di Bracciano all’alba dell’ 1 novembre 2012. Marco Di Muro, oggi 36enne ed ex fidanzato della giovane, è uscito dal carcere ed è attualmente in affidamento ai servizi sociali. La notizia, anticipata dal quotidiano Il Messaggero, segna l’ultima fase della sua pena: secondo quanto riportato, a giugno Di Muro sarà definitivamente libero, avendo terminato di scontare la condanna per l’omicidio. Per quale delitto è stato condannato Marco Di Muro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Federica Mangiapelo, Marco Di Muro fuori dal carcere: a giugno sarà libero

Articoli correlati

Omicidio Federica Mangiapelo, ex fidanzato libero a giugno dopo condanna a 14 anni(Adnkronos) – E' uscito dal carcere ed è in prova ai servizi sociali Marco Di Muro, 36 anni, condannato per l'omicidio di Federica Mangiapelo, la...

Annegò la fidanzata 16enne nel lago di Bracciano, esce dal carcere dopo 14 anni l’assassino di Federica MangiapeloEsce dal carcere dopo 14 anni l’assassino di Federica Mangiapelo, una ragazzina di soli 16 anni, uccisa il 31 ottobre del 2012 ad Anguillara.

Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni, il fidanzato killer esce dal carcere: «A giugno sarà libero»

Altri aggiornamenti su Omicidio Federica Mangiapelo

Temi più discussi: Federica Mangiapelo, il killer Di Muro fuori dal carcere. E a giugno sarà libero dopo 14 anni; Annegò 16enne nel lago di Bracciano, il fidanzato torna libero; Dopo la libreria, sono andato da mia nonna. Garlasco e l'ultimo ricordo di Andrea Sempio sulla mattina dell'omicidio di Chiara Poggi; Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.2: epicentro a 3 km da Pozzuoli e Quarto.

Omicidio Federica Mangiapelo, ex fidanzato libero a giugno dopo condanna a 14 anniIl 36enne 'al momento è in affidamento ai servizi sociali ma a giugno sarà un uomo libero perché avrà estinto il suo conto con la giustizia' ... adnkronos.com

Omicidio di Federica Mangiapelo: libero dopo 12 anni l'ex fidanzato che la annegò. «In carcere si è diplomato»Delitto di Anguillara, Marco Di Muro torna a casa con l’affidamento in prova. L'avvocato: «In carcere si è diplomato, fuori fatica a trovare un impiego» ... msn.com

È uscito dal carcere ed è in prova ai servizi sociali Marco Di Muro condannato per l'omicidio di Federica Mangiapelo, la 16enne trovata morta sulle rive del lago di Bracciano all'alba dell'1 novembre del 2012. La notizia è stata anticipata dal Messaggero. Al - facebook.com facebook

Omicidio di Federica Mangiapelo: libero dopo 12 anni l'ex fidanzato che la annegò. «In carcere si è diplomato» x.com