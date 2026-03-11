Omicidio a Pianello | la confessione e il tubo di ferro

Un uomo di origine macedone ha ammesso l'omicidio della moglie Sadjide Muslija, uccisa il 3 dicembre scorso a Pianello Vallesina. La confessione è arrivata tre mesi dopo il delitto durante un interrogatorio condotto dal pubblico ministero Rosario Lioniello presso la Procura di Ancona. Il colpevole ha dichiarato di aver agito per paura di tornare in carcere a causa dell'inadempimento di un percorso di recupero per maltrattamenti. L'evento si è svolto in una frazione di Jesi, dove l'abitazione della vittima è rimasta al centro delle indagini. L'uomo, indagato per omicidio volontario aggravato, ha raccontato di aver utilizzato un tubo di ferro come arma del delitto.