Vinci ha commemorato gli abitanti deportati l’8 marzo 1944 con una cerimonia davanti al monumento in Slargo Aldo Moro e in piazza da Vinci, dove sono state poste pietre di inciampo davanti al municipio. Alla manifestazione hanno partecipato cittadini e autorità, che hanno ricordato quei momenti e i valori della Costituzione. L’evento si è svolto nel rispetto del ricordo di quegli avvenimenti.

Una storia da non dimenticare. Vinci ha ricordato i suoi cittadini deportati l’8 marzo del 1944. La cerimonia è avvenuta davanti al monumento a loro dedicato, in Slargo Aldo Moro, e poi in piazza da Vinci sulle pietre di inciampo poste davanti al palazzo comunale. "Ricordare è una forma di responsabilità – ha detto il sindaco Daniele Vanni –. Oggi, soprattutto mentre nel mondo continuano a esplodere guerre e conflitti, vediamo ancora città distrutte, civili in fuga, vite spezzate. Per questo la memoria è fondamentale. Per capire dove può portare l’odio. Per difendere ogni giorno i valori della pace, della libertà e della democrazia. Abbiamo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio ai deportati vinciani. "Ricordiamo i valori della Costituzione"

