Oltrepò in crisi | 500 viticoltori in stallo il salvataggio

Nell’Oltrepò Pavese, circa 500 viticoltori si trovano in difficoltà mentre le adesioni per il salvataggio della stagione sono ancora inferiori alla metà di quelle richieste. La situazione concerne la crisi del settore vitivinicolo locale, con molti agricoltori che attendono risposte e azioni concrete. La mancanza di un numero sufficiente di adesioni mette a rischio la prosecuzione delle attività agricole in questa zona.

L’aria è pesante nell’Oltrepò Pavese mentre i contatori di adesioni segnano meno della metà del necessario per salvare la stagione. Cinquecento viticoltori si trovano in una situazione di stallo critico dopo che la cooperativa Terre d’Oltrepò è finita in liquidazione coatta amministrativa nel settembre precedente, lasciando senza sbocco le uve prodotte. Il progetto di salvataggio proposto dal gruppo veneto Collis Wine Group richiede un impegno formale da parte dei produttori per conferire almeno 250mila quintali di uve, ma al momento le adesioni reali sono rimaste ferme sotto la soglia delle 100mila unità. L’assessore all’Agricoltura della... 🔗 Leggi su Ameve.eu

