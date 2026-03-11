Nelle ultime ore, alcuni esponenti del centrodestra come Benedetto Della Vedova e Roberto Giachetti hanno iniziato a interrogarsi sulla volontà della maggioranza riguardo al referendum. Mentre alcuni si schierano apertamente per il sì, altri mostrano dubbi sulla reale intenzione di vincere la consultazione. La discussione si concentra sulle posizioni dei vari rappresentanti politici e sulla compattezza del fronte pro o contro il voto.

Nelle ultime ore anche chi voterà convintamente sì, come Benedetto Della Vedova o Roberto Giachetti (e non solo), ha cominciato a chiedersi: “ Ma la maggioranza questo referendum lo vuole vincere oppure no?”. Sono dubbi che, a taccuini chiusi, corrono anche tra gli esponenti del centrodestra, tanto più dopo la sparata di Giusi Bartolozzi. Quella della capo di Gabinetto del ministro Carlo Nordio (“Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura) del resto è solo l’ultimo – ma sarà davvero l’ultimo? – scivolone di un campagna referendaria che i partiti di centrodestra hanno condotto fin qui in ordine sparso. Tra affanni e tentennamenti che rischiano ora di presentare il conto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Oltre Bartolozzi. La campagna (in affanno) del centrodestra per il sì

Articoli correlati

Caso Almasri, chiuse le indagini su Bartolozzi: Nordio e il centrodestra difendono la capo di gabinetto. E attaccano la ProcuraLa procura di Roma ha notificato l’avviso ieri di conclusione delle indagini al capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi,...

Meloni e Bartolozzi fanno campagna per il No al referendum sulla giustizia: non c’è altra spiegazioneHanno passato mesi a dire che la riforma della giustizia non mina l'autonomia dei giudici e che non vogliono metterla sotto il controllo del governo.

Contenuti utili per approfondire Oltre Bartolozzi

Discussioni sull' argomento Referendum, Fratoianni: Meloni ha paura, le parole di Bartolozzi oltre ogni limite di decenza; Referendum, Bartolozzi e la campagna per il Sì: La magistratura è un plotone d'esecuzione, togliamocela di mezzo. Le opposizioni: Si dimetta. Nordio: dispiaciuto, si scuserà; Giusi Bartolozzi indispettisce Giorgia Meloni, ma Nordio la difende: niente dimissioni né scuse pubbliche; Bartolozzi non si scusa. Schlein: Svelato il piano del governo.

Referendum, Bartolozzi e la campagna per il Sì: «La magistratura è un plotone d'esecuzione, togliamocela di mezzo». Le opposizioni: «Si dimetta». Nordio: dispiaciuto, si ...La frase della funzionaria del ministero della Giustizia, capo di Gabinetto di Nordio, pronunciata in tv. Il Pd: «Parole sconcertanti e gravissime». Avs: «Ha ammesso che lo scopo del referendum è colp ... roma.corriere.it

#Referendum, Fratoianni: “ #Meloni ha paura, le parole di #Bartolozzi oltre ogni limite di decenza” - la Repubblica x.com

L’eco delle aule parlamentari vibra di una tensione che va oltre la semplice dialettica politica. Quando Giusi Bartolozzi definisce la magistratura un «plotone d’esecuzione», non lancia solo una provocazione, ma scoperchia il vaso di Pandora di un sistema in c facebook