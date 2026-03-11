Olio di pesce | il 43% in meno di rischi cardiaci

Un trial clinico condotto su 1.228 pazienti in emodialisi ha rilevato che assumere quotidianamente 4 grammi di acidi grassi omega-3, comunemente presenti nell’olio di pesce, riduce del 43% il rischio di eventi cardiaci maggiori. Lo studio ha valutato l’effetto di questa integrazione sulla salute cardiovascolare di persone con problemi renali. I risultati sono stati pubblicati di recente.

Un trial clinico su 1.228 pazienti in emodialisi ha dimostrato che l’assunzione quotidiana di 4 grammi di acidi grassi omega-3 riduce del 43% il rischio di eventi cardiovascolari maggiori. I risultati, pubblicati sul New England Journal of Medicine e presentati alla Kidney Week 2025, indicano che la supplementazione con olio di pesce è efficace specificamente per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica sottoposti a dialisi. Il protocollo sperimentale PISCES. L’iniziativa scientifica prende il nome di PISCES, un acronimo che definisce lo studio sugli acidi grassi polinsaturi nei pazienti con malattia renale cronica in emodialisi. Hanno partecipato alla ricerca 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

