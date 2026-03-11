Olgiate Molgora e Calco uniti per l' ambiente insieme a Plastic Free

Olgiate Molgora e Calco si sono alleati per un'iniziativa di tutela ambientale. I due comuni hanno organizzato una mattinata dedicata alla pulizia delle aree pubbliche, coinvolgendo i residenti e le associazioni locali. L’evento, promosso anche con il supporto di Plastic Free, mira a sensibilizzare sull’importanza di mantenere puliti gli spazi comuni. La giornata si è conclusa con l’obiettivo di rafforzare il senso civico e la collaborazione tra le comunità.

Due comuni, una sola comunità quando si tratta di proteggere l’ambiente. Calco e Olgiate Molgora uniscono le forze per una mattinata di pulizia ambientale, un gesto semplice ma dal grande valore che dimostra quanto collaborazione e senso civico possano fare la differenza. L'appuntamento è in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Roccastrada dice ’no’ alla plastica. Plastic free e l’Amministrazione insieme per tutelare l’ambienteROCCASTRADA Un impegno formale per rafforzare la tutela ambientale e contrastare l’inquinamento da plastica. Approfondimenti e contenuti su Olgiate Molgora Temi più discussi: Olgiate Molgora e Calco uniti per l'ambiente insieme a Plastic Free; Olgiate: il Ministro Valditara in vista alla scuola E. Gola; E’ Matteo Canzi di Olgiate Molgora il vincitore di MasterChef; Olgiate: Teo Canzi, vincitore di MasterChef, si racconta a Merateonline. L’intervista. Olgiate: colta da malore alla guida, investe una passanteIncidente nel pomeriggio odierno a Olgiate Molgora, nella piccola frazione Beolco, dove una donna di 43 anni è stata investita da ... merateonline.it Olgiate: il comune resiste in appello contro Aler per l'IMUProsegue lo scontro legale tra il Comune di Olgiate Molgora e Aler per il mancato pagamento di canoni Imu – per un ammontare di svariate migliaia di euro – afferenti a diverse abitazioni di via Parini ... merateonline.it Trekking Lecco. Neffa · Aspettando Il Sole. Lo sapevi che in Brianza puoi fare un'escursione lunga più di 10 km con 650 metri di dislivello Già, la Brianza non è solo capannoni e rotonde! Oggi siamo a Olgiate Molgora, vicino a Merate, in Provincia di Lecc - facebook.com facebook