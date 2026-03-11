Oleggio ripartono i concerti degli Amici della Musica

Sabato 14 marzo alle 21, nella sala 2 del Teatro Civico di Oleggio, si terrà il primo concerto della stagione 2026 degli Amici della Musica. L’evento rappresenta l’inizio delle attività musicali di quest’anno per l’associazione, che ha programmato una serie di appuntamenti. La sala ospiterà il concerto, che segna il ritorno delle esibizioni dal vivo dopo un periodo di sospensione.

Il primo concerto della stagione 2026 degli Amici della Musica è in programma sabato 14 marzo, con inizio alle 21, nella sala 2 del Teatro Civico di Oleggio.Sul palco, un duo composto dal pianista Davide Rausi e dal contrabbassista Giorgio Magistroni, che fa parte dell'Orchestra del Teatro alla. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

