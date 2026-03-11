Durante l’ultimo consiglio comunale è stato approvato definitivamente il Piano strutturale, dopo più di due anni dalla prima approvazione. Il nodo viabilità è stato collocato al centro delle decisioni, e sono state approvate anche nuove aree industriali. La conferenza paesaggistica con Regione e Soprintendenza ha dato il via libera finale, confermando le modifiche apportate nel corso dei mesi.

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato dato il via libera, dopo la prima approvazione di oltre due anni fa, al Piano strutturale alla luce delle osservazioni apportate in questi mesi con l’ok finale della conferenza paesaggistica con la Regione e la Soprintendenza. Da un punto di vista politico il piano è passato con 18 voti favorevoli e 9 contrari della minoranza. "Il piano si basa su un ampio quadro conoscitivo, con 126 tavole di analisi e una completa digitalizzazione della pianificazione urbanistica – ha specificato in aula l’assessore all’urbanistica, Leonardo Cialdi – sono state poi corrette incongruenze nelle cartografie regionali, fino a possibilità di sanare o ampliare alcuni immobili". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ok al piano strutturale. Il nodo viabilità al centro. E nuove aree industriali

