Ogni martedì | il podcast che semplifica la tech per tutti

Ogni martedì viene pubblicato un nuovo episodio di un podcast che spiega la tecnologia in modo semplice e accessibile. Il programma si rivolge a chi desidera comprendere meglio le novità digitali senza usare linguaggi complicati. La serie affronta temi legati alla tecnologia, ai dispositivi e alle innovazioni, offrendo informazioni chiare e dirette a un pubblico eterogeneo.

Un nuovo appuntamento settimanale sta per modificare il modo in cui l’Italia consuma informazione tecnologica. Ogni martedì alle 13:00, Andrea Ferry Ferrario guiderà un format che smonta la complessità dei dati digitali per renderli accessibili ai cittadini comuni. La piattaforma di ascolto è Spotify, dove il progetto Tech IT Easy sarà disponibile in esclusiva. L’iniziativa nasce da 3Labs e punta a colmare il divario tra i progressi dell’innovazione e la comprensione del grande pubblico. Non si tratta di semplici recensioni di hardware o elenchi di specifiche tecniche, ma di un’analisi profonda delle dinamiche economiche e sociali dietro le notizie tech. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ogni martedì: il podcast che semplifica la tech per tutti Articoli correlati Potente, compatto e super accessoriato: Eurospin sorprende con l’offerta che semplifica ogni ricetta. A meno di 30 euroEurospin torna a sorprendere con un’offerta pensata per chi desidera cucinare in modo semplice, veloce ed economico senza rinunciare alla... Una voce contro ogni barriera. Disabilità, ecco “Corpi Politici“: "Più che un podcast una sveglia"Un podcast in quattro puntate che si pone l’obiettivo di dare alle persone con disabilità e ai carregiver un’informazione di servizio sui temi della... Find Focus, Collaborate Smarter, & Learn Anything Faster: This Week’s Cool Tools for Business Owners Contenuti e approfondimenti su Ogni martedì Discussioni sull' argomento Teatro alla radio con Walter Bristot – ogni martedì dalle 9.40 – Podcast; Video Podcast - Cosa vogliono Israele e gli Stati Uniti dalla guerra in Iran - Appunti; diMartedì, condotto da Giovanni Floris; Radio Vaticana con Voi 03.03.2026 - Podcast - Radio Vaticana. Ogni king ha bisogno della sua queen #PrimoAppuntamento ogni martedì alle 21:30 su #RealTime #Canale31 facebook