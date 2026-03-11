Oggi 11 marzo San Costantino | da uomo scellerato a re martire

Oggi, 11 marzo, la Chiesa ricorda San Costantino, un sovrano scozzese noto per aver abbandonato una vita considerata dissoluta per dedicarsi a una fede più umile. La celebrazione si concentra sulla sua decisione di abbandonare il passato e di impegnarsi come devoto seguace di Cristo. La giornata sottolinea il suo passaggio da uomo scellerato a re martire.

