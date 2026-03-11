Offerte di lavoro il Comune di Lecco assume | aperte sette posizioni professionali

Il Comune di Lecco ha aperto sette nuove posizioni professionali, offrendo opportunità di lavoro per chi cerca un impiego stabile. Le assunzioni fanno parte di un piano volto a rafforzare gli uffici comunali e migliorare i servizi rivolti ai cittadini. Le selezioni sono attualmente in corso e le posizioni sono rivolte a diverse figure professionali.

Il Comune di Lecco continua ad assumere e offre interessanti opportunità di lavoro: è infatti in corso un piano di nuove assunzioni per rafforzare i propri uffici e proseguire nel miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza. L'Amministrazione ha in corso un potenziamento.