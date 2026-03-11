Odenkirk | il rischio cameo che uccide Pluribus 2

Sul red carpet dei Saturn Awards, Bob Odenkirk ha dichiarato di essere riluttante a partecipare alla seconda stagione di Pluribus 2, nonostante abbia espresso apprezzamento per il progetto. La sua presenza come cameo nel secondo episodio ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. La decisione di Odenkirk di non tornare si inserisce in un contesto di discussioni sulla sua partecipazione futura.

Sul red carpet dei Saturn Awards, Bob Odenkirk ha espresso pubblicamente la sua riluttanza a partecipare alla seconda stagione di Pluribus, nonostante l’evidente ammirazione per il progetto. L’attore, già protagonista assoluto nel prequel Better Call Saul e strettamente legato al creatore Vince Gilligan, teme che una sua apparizione diretta possa compromettere l’integrità narrativa dell’opera. Questa dichiarazione non è un semplice rifiuto, ma una riflessione strategica sulla gestione del brand personale e sulla coerenza dell’universo narrativo creato da Gilligan. Odenkirk ha sottolineato come la sua presenza fisica accanto alla protagonista Rhea Seehorn rischierebbe di generare un cortocircuito mentale negli spettatori, richiamando troppo fortemente i personaggi di Kim Wexler e Saul Goodman. 🔗 Leggi su Ameve.eu

