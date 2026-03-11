Ocean Viking al porto di Ancona fermati tre cittadini egiziani sospettati di essere scafisti

Tre cittadini egiziani sono stati arrestati dalla polizia ad Ancona, dopo lo sbarco della nave Ocean Viking, battente bandiera norvegese, appartenente alla Ong Sos Méditerranée. La nave ha trasportato circa cento migranti soccorsi in due operazioni nel Mediterraneo. I sospettati sono ritenuti scafisti e sono stati fermati durante i controlli successivi allo sbarco.

ANCONA – Tre presunti scafisti, di origine egiziana, sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei controlli eseguiti dopo lo sbarco ad Ancona della nave umanitaria Ocean Viking, battente bandiera norvegese, della Ong Sos Méditerranée con a bordo un centinaio di migranti soccorsi in due distinte operazioni di ricerca e soccorso. Il fermo è scattato, nella notte tra lunedì 9 e martedì 10, per l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dall’elevato numero di persone trasportate e dall’aver messo in pericolo la loro vita. Le indagini dei poliziotti Squadra Mobile, durate tutta la notte, hanno consentito di individuare tra le persone sbarcate dalla nave, i tre egiziani, presunti scafisti dell'imbarcazione usata per il trasporto dei migranti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

