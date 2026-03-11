Occorsio | il mitra e le pagine che svelano le trame nere

Domani a Roma si tiene una mostra dedicata al giudice Vittorio Occorsio, noto per il ruolo nei processi contro le trame nere italiane. L'esposizione presenta fotografie, documenti e oggetti che raccontano la sua attività investigativa e il suo impegno contro le organizzazioni clandestine. L'evento si svolge in una sede pubblica e resterà aperto al pubblico per alcuni giorni.

Domani a Roma si apre una mostra dedicata al giudice Vittorio Occorsio, figura centrale nelle inchieste sulle trame nere italiane. L’esposizione presenterà il mitra utilizzato per ucciderlo e le pagine del memoriale rinvenute in via Monte Nevoso. L’evento segna un momento di riflessione storica su casi come quelli di Concutelli e Moro, collegando diverse fasi della violenza politica italiana. La presenza di reperti materiali offre una testimonianza tangibile di eventi che hanno segnato la storia recente del Paese. Reperti e Memoria. Il mitra esposto non è solo un oggetto museale, ma l’arma che ha tolto la vita al magistrato, simbolo di un’epoca buia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

