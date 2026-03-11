Obbligo vaccinale decreto di decadenza dell’iscrizione di un alunno Il modello

Un decreto stabilisce la decadenza dell’iscrizione di un alunno in seguito all’obbligo vaccinale. Il documento, rivolto a dirigenti scolastici e responsabili dei servizi, fornisce il modello da seguire in questi casi. La procedura si applica quando un alunno non ha adempiuto all’obbligo, portando alla decadenza dell’iscrizione. Il testo allegato illustra i passaggi da seguire e i modelli di comunicazione ufficiale.

Il documento allegato al presente articolo, destinato a dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi e personale amministrativo delle istituzioni scolastiche, è finalizzato a fornire un modello di relazione istruttoria relativo al procedimento di verifica dell’assolvimento degli obblighi vaccinali degli alunni iscritti ai servizi educativi e alle scuole dell’infanzia. Vai al modello – Riservato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

