NVIDIA GDC | +40% velocità e nuova App View per tutti

Durante la Game Developers Conference di San Francisco, NVIDIA ha annunciato un aumento del 40% nella velocità di elaborazione e la disponibilità della nuova App View per tutti gli utenti. La società ha inoltre presentato aggiornamenti su ComfyUI, miglioramenti nei formati di precisione ridotta e prestazioni video potenziate. Gli interventi sono stati comunicati nel corso dell’evento dedicato allo sviluppo e al gioco.

La Game Developers Conference di San Francisco ospita l'annuncio NVIDIA per lo sviluppo e il gioco. La società californiana ha presentato aggiornamenti su ComfyUI, formati di precisione ridotta e prestazioni video superiori. L'obiettivo dichiarato è rendere l'intelligenza artificiale accessibile sia ai principianti che agli esperti tecnici. L'impatto si fa sentire immediatamente sulla catena produttiva creativa. Non si tratta solo di hardware più veloce, ma di un cambiamento nel flusso di lavoro quotidiano degli artisti digitali. Le nuove funzionalità permettono di generare contenuti complessi senza richiedere competenze di programmazione avanzata.