Nuovo presidente Agia | il viticoltore Daniele guida
Un nuovo presidente è stato eletto all’Agia Campania, organismo che rappresenta gli agricoltori della regione. Si tratta di Gianni Daniele, viticoltore proveniente dalla provincia di Salerno, che assume la guida dell’associazione. La nomina segna l’inizio di un nuovo ciclo per l’organizzazione, con Daniele che prende il comando in un momento di rinnovamento per il settore agricolo locale.
Nel cuore dell’agricoltura campana, un nuovo ciclo di leadership si è aperto con l’elezione di Gianni Daniele, viticoltore originario della provincia di Salerno, alla presidenza dell’Agia Campania. L’assemblea svoltasi presso la sede regionale della Cia Campania ha sancito ufficialmente questo passaggio generazionale, confermando al contempo Jessica Malerba alla guida di Donne in Campo Campania. L’evento del 11 marzo 2026 segna non solo un cambio formale ma una scelta strategica per il settore agricolo locale. La nomina di Daniele, figura radicata nel territorio salernitano, indica una volontà di ancorare le nuove direzioni alle realtà produttive concrete. 🔗 Leggi su Ameve.eu
