Nuovo fidanzato per Alessia Marcuzzi | chi è e perché è famoso in Brasile

Alessia Marcuzzi è stata recentemente fotografata a Venezia mentre cammina mano nella mano con un uomo sconosciuto al pubblico italiano. La conduttrice, nota per il suo lavoro nel mondo dello spettacolo, ha attirato l’attenzione dei paparazzi e dei media locali. La sua presenza nella città veneta ha suscitato curiosità tra chi segue la sua carriera e la sua vita privata.

Alessia Marcuzzi torna a far parlare per la sua vita amorosa dopo un lungo silenzio. E’ stata fotografata a Venezia mano nella mano con un uomo “lontano” dai soliti giri dello spettacolo italiano. Lo scatto riapre la curiosità attorno alla conduttrice di The Traitors Italia, che dal settembre 2022 era rimasta fuori dai radar della cronaca rosa. Tra baci e complicità alla luce del sole, l’uscita sembra raccontare una frequentazione già avviata. E il punto che incuriosisce di più riguarda proprio lui e il motivo per cui il suo nome è già noto. Nuovo amore per Lorenzo Spolverato? Lei è già famosa La separazione di Alessia Marcuzzi da Paolo Calabresi Marconi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

