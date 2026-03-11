Nuovo corteo al Pilastro | in strada anche i Giovani palestinesi

Un nuovo corteo si è svolto nel rione Pilastro, con la partecipazione anche dei Giovani palestinesi. I comitati e gli attivisti contrari al Museo dei bambini hanno manifestato nuovamente per esprimere il loro dissenso rispetto alla costruzione del nuovo polo. La protesta ha coinvolto diverse persone che si sono radunate in strada per far sentire la loro voce.

I comitati e gli attivisti contrari al Museo dei bambini al rione Pilastro tornano in strada per protestare contro la costruzione del nuovo polo. Alle ore 19 di mercoledì 11 marzo ci sarà un nuovo corteo, a cui parteciperanno anche i Giovani palestinesi.Il punto di incontro, come si legge sulla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

