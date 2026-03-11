Nuovo asfalto in tre strade | avviati i lavori in via Crispi via del Bersagliere e piazza Don Bosco

Sono iniziati i lavori di rifacimento dell’asfalto in tre strade della città: via Crispi, via del Bersagliere e piazza Don Bosco. Il Comune ha affidato l’intervento a imprese private tramite un accordo quadro per la manutenzione e la sicurezza della rete stradale. Le operazioni di rinnovo si concentrano sulla stesura del nuovo asfalto in queste vie centrali.

Prosegue l’attività di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale cittadina che il Comune ha affidato ai privati in forza di un accordo quadro. I nuovi interventi di rifacimento dell'asfalto interesseranno via Crispi, via del Bersagliere e piazza Don Bosco. "Si tratta - dichiara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Montefredane, avviati i lavori per il nuovo asilo nido a Bosco MaglianoMontefredane, 21 gennaio 2026 – Hanno preso ufficialmente il via i lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido in località Bosco Magliano, un... Lavori su due strade provinciali: "Asfalto nuovo per 2,5 chilometri"Lavori di riqualificazione sulla provinciale 80 Montefogliano e sulla strada della stazione di Vitorchiano.