Nuova Range Rover Velar 2027 | come sarà la nuova generazione

La nuova Range Rover Velar del 2027 promette grandi novità rispetto al modello attuale. La casa automobilistica ha annunciato che il veicolo subirà significativi aggiornamenti estetici e tecnologici, senza fornire dettagli specifici. La produzione della vettura è prevista per l’anno prossimo, e le prime immagini ufficiali sono attese nelle prossime settimane. La presentazione ufficiale è programmata per i primi mesi del prossimo anno.

La nuova generazione della Range Rover Velar prevista per il 2027 cambierà molto rispetto al modello attuale. Non sarà solo un restyling: sarà un modello completamente nuovo e soprattutto elettrico. Ecco cosa si sa dalle anticipazioni e foto spia. Diventerà 100% elettrica. La Velar 2027 sarà venduta solo come auto elettrica, senza motori benzina o diesel. nuova piattaforma EMA (Electric Modular Architecture) dedicata alle EV. architettura 800 Volt per ricarica ultra-rapida. batterie più efficienti con tecnologia cell-to-pack per aumentare autonomia e ridurre peso. Secondo indiscrezioni potrebbero arrivare: versioni da circa 350-600 CV. una versione top con tre motori elettrici oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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