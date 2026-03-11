Nuova piastra delle degenze | un affare da 50milioni di euro

È stata aperta una nuova piastra delle degenze nel padovano, un investimento di 50 milioni di euro. Lo scopo è fornire ai pazienti della zona strutture all’avanguardia e interventi di alta qualità. La realizzazione di questa struttura mira a migliorare le condizioni di cura e a garantire servizi più efficienti per chi necessita di ricovero.

L'obiettivo è chiaro, fare in modo che i pazienti che vivono nel padovano abbiano a disposizione il meglio sia nella qualità degli interventi che nelle strutture. In tal senso proseguono i lavori all’ospedale di Cittadella dove è in fase di realizzazione la nuova piastra delle degenze, importante. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: Via al completamento della nuova piastra ospedaliera: investimento da oltre 9 milioni Milan, rinforzo super da Roma: affare da 20 milioni di euroMilan scatenato tra campo e calciomercato: ecco chi potrebbe trasferirsi nel club rossonero la prossima estate.