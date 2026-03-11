Nove imputati | la rete che ha protetto il boss per 2 anni

Nove imputati, tra cui il boss e otto presunti complici, sono stati coinvolti in un procedimento giudiziario e si presenteranno davanti al Giudice dell’udienza preliminare il 27 marzo. La vicenda riguarda un presunto sistema di protezione che ha durato due anni. La decisione sul rinvio a giudizio sarà presa in quella data.

Nove persone, tra cui il boss Luca Occhiuzzi e otto presunti fiancheggiatori, si troveranno di fronte al Giudice dell'udienza preliminare il prossimo 27 marzo per decidere sul rinvio a giudizio. L'accusa verte sulla rete di protezione che ha permesso la latitanza del criminale di Cetraro per due anni e mezzo, prima del suo arresto nel febbraio 2025. Oltre alla fuga, l'imputato principale porta addosso anche un'altra pesante responsabilità: il tentato omicidio di un buttafuori a Belvedere Marittimo avvenuto nel giugno 2021. La Procura Distrettuale Antimafia chiede il processo per Bevacqua, Iacovo, Iorio, Marino, Francesco Occhiuzzi, Piazza, Ricco e Tusa, tutti legati all'orbita di Giuseppe Scornaienchi.